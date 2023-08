Koffer-Frust am Berliner Flughafen Wenn am BER die Gepäckbänder stocken

Weit gereist und fröhlich wieder in den Alltag starten, so wünscht man sich ein Ferienende. Doch die Stimmung kann noch auf den letzten Metern des Urlaubs kippen – am Gepäckband des Hauptstadtflughafens. „Wegen Personalmangels verschiebt sich die Gepäckausgabe auf unbestimmte Zeit!“, las Detlef Tramsen auf einer Anzeigetafel. Der dritte Urlaub mit Problemen in Berlin, schreibt er dem Tagesspiegel.