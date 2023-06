Kollisionen in Neukölln, Friedrichshagen und Mahlsdorf Mehrere Menschen bei Verkehrsunfällen in Berlin verletzt

Bei Verkehrsunfällen in Neukölln, Treptow-Köpenick und Marzahn-Hellersdorf sind am Samstag mehrere Menschen verletzt worden. Das teilte die Berliner Polizei am Sonntag mit.

Demnach kam es gegen 13 Uhr zunächst in Neukölln zu einer Kollision von zwei Radfahrern. Ein 13-Jähriger fuhr ersten Erkenntnissen nach mit seinem Fahrrad das Maybachufer entlang. Hinter einer ihm entgegenkommenden Radfahrerin soll der Junge gewendet und die 31-Jährige überholt haben. Dann habe der 13-Jährige vor der Frau erneut gewendet, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Die 31-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Halswirbelverletzung stationär im Krankenhaus aufgenommen. Der Junge erlitt Schürfwunden, die nicht behandelt werden mussten und wurde seinem Vater übergeben.

Gegen 15.20 Uhr kam es in Treptow-Köpenick zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Straßenbahn. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 68-jähriger Radfahrer in Friedrichshagen mit seinem Fahrrad aus einem Waldweg am Müggelseedamm auf einen Bahnübergang. Dort stieß er mit der Tram zusammen und wurde dadurch auf den Boden geschleudert. Der 68-Jährige erlitt den Angaben zufolge Verletzungen am Kopf und am Oberkörper.

Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach Angaben von Zeugen soll der Radfahrer den Vorrang der Tram nicht beachtet haben.

Einen weiteren Unfall gab es am Samstag gegen 15.40 Uhr in Marzahn-Hellersdorf. Eine 38-Jährige fuhr nach Polizeiangaben gemeinsam mit ihrer 13 Jahre alten Tochter im Auto auf dem Hultschiner Damm in Mahlsdorf, als auf Höhe der Winklerstraße plötzlich eine 81-Jährige hinter einem parkenden Transporter hervorkam und ihr Fahrrad über die Straße schieben wollte. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 81-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf sowie an den Armen und wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die Tochter der Autofahrerin wurde wegen eines Schocks ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, konnte es nach einer ambulanten Behandlung aber wieder verlassen. In allen drei Fällen dauern die Ermittlungen der Polizei noch an. (Tsp, dpa)