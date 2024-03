Kommunikationsberater und Rugby-Fan Denis McGee wird neuer Sprecher des Berliner Abgeordnetenhauses

Der studierte Politikwissenschaftler Denis McGee (47) wechselt nach Informationen des Tagesspiegels Mitte März von der PR-Agentur „Strategiekollegen“ in die obersten Landesbehörden Berlins und wird neuer Sprecher des Abgeordnetenhauses.

Der Kommunikationsberater war zuvor unter anderem Sprecher der Deutschen Rentenversicherung und Pressesprecher des Zentralen Immobilien-Ausschusses (ZIA). Nach seinem Einstieg in die Immobilienkommunikation 2008 als Berater bei der Firma Dr. ZitelmannPB baute McGee zwischen 2010 und 2011 das Immobilienressort bei Ergo aus.

„Kommunikation ist das, was ankommt“, gibt er in seinem beruflichen Profil als Leitspruch an. McGee gehört der CDU an und ist Beauftragter für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Kreisvorstand der CDU Tempelhof-Schöneberg. Der Berliner mit schottischen Wurzeln ist Präsident des Berliner Rugbyverbandes. McGee löst den bisherigen Sprecher Ansgar Hinz ab.