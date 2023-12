Kopfstoß und Faustschläge Unbekannte schlagen Mann in Berlin-Lichtenberg bewusstlos

Fünf Unbekannte haben am Samstagmorgen einen Mann im Berliner Ortsteil Fennpfuhl (Bezirk Lichtenberg) bewusstlos geschlagen. Dies teilte die Polizei Berlin am Sonntag mit. Danach flüchteten die Angreifer. Der verletzte 31-Jährige kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Gegen 8.30 Uhr am Samstagmorgen wurde die Berliner Polizei demnach von Passanten alarmiert. Das spätere Opfer soll in der Möllendorfstraße zunächst in ein Streitgespräch mit der fünfköpfigen Gruppe verwickelt worden sein. Als er weitergehen wollte, habe einer der Unbekannten das Opfer zu Boden getreten. Dann soll er ihm hochgeholfen und einen Kopfstoß versetzt haben. Anschließend schlug er dem 31-Jährigen zweimal mit der Faust ins Gesicht, woraufhin dieser bewusstlos zusammensackte.

Die Gruppe flüchtete in Richtung Frankfurter Allee und ließ das Opfer regungslos auf dem Boden zurück. Alarmierte Rettungskräfte brachten den am Kopf Verletzten zur stationären Behandlung in eine Klinik. (dpa)