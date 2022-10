Kosten der Chaos-Wahl Rund 13 Millionen Euro für Berliner Wahlen 2021

Die Berliner Wahlen 2021 haben das Land insgesamt 13,26 Millionen Euro gekostet, wie ein Sprecher der Finanzverwaltung mitteilte.

Für die Wahlen zum Bundestag, Abgeordnetenhaus, den Bezirksverordnetenversammlungen und dem Volksentscheid in Berlin waren insgesamt Kosten in Höhe von 16,50 Millionen Euro entstanden, davon der größte Teil – 10,60 Millionen Euro – bei den Bezirken. An den Kosten für die Durchführung der Bundestagswahl 2021 hatte sich der Bund mit 3,24 Millionen Euro beteiligt.

Der neue Berliner Landeswahlleiter hält die Vorbereitung einer möglichen Wahlwiederholung für „alternativlos“. Das sagte der Verwaltungswissenschaftler Stephan Bröchler, der am Sonnabend offiziell sein Amt antrat. „Der Tenor des Gerichts ist so klar, dass es fahrlässig wäre, keine Vorbereitungen zu treffen.“

Themen wie Papierversorgung, Schulungskonzepte für Wahlhelfende und die Frage, welche Wahllokale zur Verfügung stünden, müssten bis zur Urteilsverkündung des Landesverfassungsgerichts geklärt sein, betonte Bröchler.

Wie teuer eine Wiederholungswahl werden würde, ist noch unklar. Die Senatsinnenverwaltung machte auf Anfrage keine genauen Angaben dazu. (mit dpa)

