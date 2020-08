Eine Gruppe Jugendlicher hat am Samstag eine ehemalige Musikschule in Berlin-Köpenick besetzt. Nach Angaben der Aktivisten steht das Haus bereits seit fünfeinhalb Jahren leer. Das betroffene Haus steht in der Friedrichhagener Straße 8p gleich in der Nähe des Bellevueparks.

„In Köpenick gibt es viel zu wenig hierarchiearme und antiautoritäre Orte für junge Menschen. Das wollen wir ändern und den Kiez bunter, lebendiger und kritischer gestalten“, teilte eine Aktivistin mit, die sich als Anna vorstellte. Die Aktivistinnen und Aktivisten kritisieren „den Kurs der rot-rot-grünen Landesregierung, gewaltsam gegen linke Projekte vorzugehen“ und Firmen beim „Ausverkauf der Stadt zu unterstützen“.

Wie der Berliner Senat mit linken Hausprojekten umgeht und umgehen soll, ist Teil einer anhaltenden Debatte. So beklagte Niklas Schrader, Linken-Innenexperte im Berliner Abgeordnetenhaus, dass Freiräume, „in denen linksalternatives Leben stattfindet, nach und nach verloren gehen“. Im Tagesspiegel-Interview betonte Schrader jedoch auch, dass dieses Leben „von einem kleinen, aber militanten Kern der linken Szene“ getrennt werden müsse.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) möchte zudem weiterhin das teilbesetzte Haus in der Rigaer Straße 94 aufkaufen, um die Lage rund um die Hochburg der Linksextremen zu befrieden. Anwalt und Verwalter des Hauses in der Rigaer Straße 94 waren Mitte Juli von Autonomen aus dem Hausprojekt angegriffen worden.

Mehr zum Thema Streit um linkes Hausprojekt Rigaer 94 „Der linksmilitante Kern ist relativ isoliert“

Der Rechtsanwalt Alexander von Aretin kritisiert den Umgang des Berliner Senats mit den Hausbesetzungen in Friedrichshain-Kreuzberg in einem Gastbeitrag: „Wenn Verwaltung und Politik so weitermachen, ist diese bunte Stadt leider bald nicht mehr Teil unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung, sondern ein rechtsfreier Raum!“ Dabei bezieht sich von Aretin auf den Schutz des Eigentums im Grundgesetz.