Patronen verletzen jungen Mann lebensgefährlich 47-Jähriger schießt in Berlin-Weißensee mehrfach auf Opfer

In Berlin-Weißensee ist am Mittwoch ein 22-Jähriger mit einer Schusswaffe angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Demnach hatte der Mann am Nachmittag gemeinsam mit seinem Vater ein Gebäude an der Berliner Allee aufgesucht, um einen 47-Jährigen zu treffen. Laut Polizei kam es während des Treffens wohl zu einer Auseinandersetzung, infolge derer der 47-Jährige mit einer Pistole mehrfach auf den 22-Jährigen geschossen haben soll, bis die Waffe versagte.

Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen ohne Widerstand kurze Zeit später auf dem Vordach einer angrenzenden Lagerhalle fest. Offenbar hatte er selbst die Feuerwehr verständigt. Der Tatverdächtige sollte noch am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, um einen Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes zu erwirken. Die genauen Tathintergründe sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. (Tsp)