Kunst-Ausflugsziele in Berlin Fünf Villen mit Garten und tollen Ausstellungen

In Berlin ist oft nicht nur die Kunst in Ausstellungshäusern interessant, sondern auch die Gebäude, in denen sie untergebracht sind. Die wenigsten wurden mit dem Ziel der Nutzung als Museum oder Galerie erdacht und erbaut. Wir stellen fünf Ausflugstipps vor: Innerstädtische Villen, die heute als Ausstellungshäuser dienen und mit schönen Gärten zu einem Ausflug an einem sonnigen Tag einladen.

1 Mies van der Rohe Haus in Hohenschönhausen

Nicht das Mies van der Rohe Haus: Alois Riehl vor seinem Haus in Griebnitzsee. © Repro © Carsten Kriegenburg, 2023

Der erste ausgeführte Bau von Mies van der Rohe, einer der bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhundert, war das Wohnhaus des Philosophen Alois Riehl. Erst 22 Jahre alt und frisch nach Berlin gezogen war der Architekt, als er erste Gespräche mit Riehl über dessen neues Heim führte. Nun tauchten neue Autochrome von dem Haus am Griebnitzsee auf, in das Riehl 1909 zog.

Für die Ausstellung im Mies van der Rohe Haus wurden die Autochrome vergrößert und bieten neue Einblicke in die damalige (Sommer-)Zeit und die prächtigen Farben des Gartens. Das Haus wurde lange Zeit nie wirklich beachtet, da es sich in das Bild des radikalen Erneuerers der Architektur nicht einfügt. Erst mit der großen Retrospektive „Mies in Berlin“ des MoMA in New York, kamen die frühen Bauten ganz in den Blick. So spannt sich mit der jetzigen Ausstellung der Bogen vom ersten bis zum letzten Berliner Haus von Mies van der Rohe. BS

Die komplette Ausstellungskritik von Bernhard Schulz lesen Sie hier.

Was, wann, wo? Alois Riehl. Der erste Bauherr von Mies

bis 30.6., Di-So 11-17 Uhr

Mies van der Rohe Haus

Oberseestraße 60, Alt-Hohenschönhausen

Eintritt frei

2 Georg Kolbe Museum im Westend

Lichtdurchflutet und mitten im Grünen: Die Ausstellung über Noa Eshkol im Georg Kolbe Museum. © Enric Duch

Die bahnbrechenden Choreografien von Noa Eshkol (1924–2007) kamen ohne Bühnenbild und Kostüm, sogar ohne Musik aus. Jedes einzelne Körperteil behandelte sie wie ein Instrument, für das sie eine Notation schuf, die so präzise war, dass sie bis heute zur Beschreibung von Bewegungsabläufen von Menschen und Tieren in der Wissenschaft gebraucht wird. Umso überraschender sind die textilen Bilder, die den Gegenpol zu reduzierten Choreografien bilden, wahre Farbexplosionen, die sie in der Zeit des Jom-Kippur-Krieges 1973 kreierte. „No time to dance“ ist ein Zitat Eshkols, das der Ausstellung zu ihrem 100. Geburtstag den Titel lieh. Zeitgenössische Kunstschaffende wie Yael Bartana, Omer Krieger, Sharon Lockhart und Ayumi Paul zeigen, wie sie von Eshkol inspiriert wurden, die Museumssammlung wurde zum Thema „Tanz in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts“ neu arrangiert.

Neben der Ausstellung in Georg Kolbes ehemaligem Atelierhaus liegt in seinem früheren Wohnhaus das gemütliche Museumscafé. Das Café Benjamine ist nach Kolbes Ehefrau benannt und hat seit zwei Jahren neue Betreiber, die Bio kochen und backen. Im Garten des Geländes sind Skulpturen von Kolbe zu sehen. ipa/cpm

Eine komplette Ausstellungskritik lesen Sie hier.

Was, wann, wo? Noa Eshkol: No Time to Dance

bis 25.8., Mi-Mo 11-18 Uhr

Sensburger Allee 25, Westend

8 Euro, erm. 5 Euro

3 Schloss Biesdorf in Biesdorf

Schloss Biesdorf, Marzahn-Hellersdorf, Berlin, Deutschland Schloss Biesdorf Berlin Deutschland *** Castle Biesdorf Marzahn Hellersdorf Berlin Germany Castle Biesdorf Berlin Germany © imago images/Schoening

Das Zusammenspiel aus Park, märchenhaftem Gebäude und interessanten Ausstellungen macht das Schloss Biesdorf zu einem dreifach lohnenswerten Ausflugsziel. Genau genommen ist das Gebäude kein Schloss, sondern eine Villa des Spätklassizismus. Villa und Park Biesdorf wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gebaut. Den Park entwarf Eduard Neide, ein Lenné-Schüler, der auch den Kolonnadenhof auf der Museumsinsel entworfen hat.

Im Inneren der Villa sind aktuell zwei Ausstellungen zu sehen. Die Gruppenschau „Traum[a]land“ beschäftigt in Bildern, Skulpturen und Installationen mit den Begriffen Traum und Trauma. Im Erdgeschoss zeigt die Künstlerin Sonya Schönberger Interviews mit Künstler:innen aus der DDR, die sie geführt hat. Es geht um ihre künstlerischen Biografien im Kontext von DDR und Wende, Werke der Künstler:innen ergänzen die Videos. Ein schönes Café beherbergt das Schloss Biesdorf auch. cpm

Was, wann, wo? „Traum[a]land“ und „Einen Ausdruck finden für dieses Leben“

bis 12.5., Mi-Mo 10-18 Uhr, freitags 12-21 Uhr

Alt-Biesdorf 55, Biesdorf

Eintritt frei

4 Liebermann-Villa

Sitzen wie einst Max Liebermann: Die Terrasse der Liebermann-Villa gehört zum hauseigenen Café. © imago/Jürgen Ritter/imago/Jürgen Ritter

Italien – seit Jahrzehnten Sehnsuchtsort deutscher Touristen und noch länger Inspirationsort zahlreicher Künstler. Max Liebermann allerdings war zunächst skeptisch, war doch seine Malheimat Holland. Dennoch unternahm er zwischen 1878 und 1913 sechs Reisen nach Oberitalien, in die Toskana und ins Latium. Er stellte regelmäßig in Italien aus und die Uffizien baten ihn gar um ein Selbstbildnis. Die Ausstellung „Auf nach Italien! Mit Liebermann in Venedig, Florenz und Rom“ zeichnet seine Beziehung zu Italien nach. Neben zahlreichen Bildern gibt es einen Katalog mit Essays. Dazu lädt der wunderbare Garten der Villa Liebermann mit zunehmender Vegetation zu einem Besuch ein. Seit 2014 ist seine Restaurierung abgeschlossen, er sieht aus wie zu Liebermanns Zeiten. wei

Was, wann, wo? Auf nach Italien! Mit Liebermann in Venedig, Florenz und Rom

bis 2.9., Mi-Mo 10-18 Uhr

Colomierstr. 3, Wannsee

10 Euro, erm. 6 Euro

5 Villa Oppenheim

Villa Oppenheim in Charlottenburg, Credit: Friedhelm Hoffmann. © Friedhelm Hoffmann

Die Villa Oppenheim liegt mitten in der Stadt, in Charlottenburg an der Schloßstraße. 1881 erbaut, beherbergt sie heute das Museum Charlottenburg-Wilmersdorf. Der Bezirk zeigt hier unter anderem die Kunstsammlung der Stadt Charlottenburg, darin Werke von Künstler:innen der Berliner Sezession wie Walter Leistikow oder Max Liebermann. Sie vermitteln einen Eindruck des Lebens in Berlin und Charlottenburg um die Jahrhundertwende. In anderen Teilen des Hauses geht es um die Geschichte des Bezirks. Aktuell dreht sich eine Sonderausstellung um das erste Jahr der Deutschen Film- und Fernsehakademie 1966/67, mitten in der Aufbruchstimmung in der BRD, und zeigt Filme des ersten Jahrgangs. Um die Villa herum befindet sich der Schustehruspark, eine idyllische Lage. Das hauseigene Café ist leider seit rund einem Jahr geschlossen. cpm