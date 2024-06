Kunst gegen Rechts Fünf Ausstellungen in Berlin, die NS-Vergangenheit aufarbeiten

In Berlin gibt es glücklicherweise zahlreiche Institutionen, die sich dauerhaft mit der deutschen Nazi-Vergangenheit beschäftigen: Das Jüdische Museum (dessen Dauerausstellung kostenlos ist), das Informationszentrum unter dem Holocaust-Mahnmal (auch hier Eintritt frei), die Topographie des Terrors oder das Haus der Wannsee-Konferenz.

Daneben beschäftigen sich immer wieder Sonderausstellungen auf künstlerische Weise mit der NS-Vergangenheit in Berlin und Deutschland, ob durch Architektur oder Provenienzforschung. Wir stellen fünf aktuelle, empfehlenswerte Ausstellungen und eine Gesprächsreihe zu dem Thema vor. Denn das rassistische Gegröle auf Feiern in ganz Deutschland zeigt: Man kann offenbar nicht genug über „nie wieder“ lernen.

1 Franz Wanner arbeitet NS-Zwangsarbeit im KINDL auf

Franz Wanner hat Orte fotografiert, an denen Zwangsarbeit stattfand. © Jens ziehe

Zwangsarbeit ist ein Aspekt des nationalsozialistischen Regimes, das in Deutschland vielerorts noch nicht genug aufgearbeitet wurde. 26 Millionen Menschen wurden während der NS-Zeit zur Zwangsarbeit eingesetzt, 30.000 Lager gab es. Franz Wanner geht mit seiner Ausstellung „Mind the Memory Gap“ gegen diese Lücke der Erinnerungskultur an. Durch verschiedene Ansätze zeigt er, wie omnipräsent Zwangsarbeit war und die Überreste es noch immer sind.

Er fotografiert Orte, an denen Zwangsarbeiter:innen eingesetzt wurden. Eine Skulptur verweist darauf, wie sie auch in Museen arbeiten mussten: um im Fall eines Luftangriffs die Kunst zu evakuieren, die Kunstwerke mehr geschützt als die Menschen. In einer Videoarbeit seziert Wanner ein privates Video von 1943 in Lichtenberg. Während der Filmende seine Frau und Kind für die Nachwelt festhalten wollte, sieht man im Hintergrund Zwangsarbeiter:innen vorbeieilen, oder blickt am anderen Ufer des Fennpfuhls auf Baracken. Das zeigt, wie sehr Zwangsarbeit Teil des Alltags im Nazideutschland war. cpm

Was, wann, wo? Mind the Memory Gap

KINDL

Am Sudhaus 3, Neukölln

Mi 12-20 Uhr, Do-So 12-18 Uhr

7 Euro, erm. 4 Euro, am 1. Sonntag im Monat Eintritt frei

2 Antifaschistische Projekte von Jakob Ganselmeier und Laura Fiorio im Bärenzwinger

Persönliche Erinnerungsstücke in Laura Fiorios Installation „My Fascist Grandpa“ © Juan Saez

Unangenehm nah kommt man ihnen, den überlebensgroßen Porträts Jakob Ganselmeiers von ehemaligen Neonnazis. Jedes Körperhaar sticht ins Auge, jede Hautunreinheit hervor. Dahinter schimmern die gelaserten oder überstochenen Tattoos rechten Gedankenguts. Runen, Wehrmachtssoldaten, Hakenkreuze stecken noch in den tieferen Hautschichten. Jakob Ganselmeier hat die Aussteiger für die Initiative Exit fotografiert und Interviews über den gemeinsamen Ausstiegsprozess aus der rechten Szene geführt. Sie sind in der Ausstellung „Nie wieder und jetzt“ im Bärenzwinger nachzulesen, oder können im Podcast zum Projekt gehört werden.

Der Bärenzwinger im Köllnischen Park ist kein neutraler Ausstellungsort. 1939 eröffnet, fungierte er nicht zuletzt als Symbol der mythologischen Selbstinszenierung des NS-Regimes. Im Graben des Zwingers, unter martialischen Metalldornen, Teil zwei von Ganselmeiers Projekt: „Haut, Stein“. Die Schwarzweißfotos zeigen historische NS-Symbole, die an zahlreichen Orten im öffentlichen Raum fragmentarisch sichtbar geblieben sind. Die heutige Nutzung der Orte bleibt demgegenüber oft gleichgültig. Nicht zuletzt diese Gleichgültigkeit normalisiert die Existenz nationalsozialistischer Symbole im öffentlichen Raum. „Normalisierung“, ein hochaktuelles Thema.

In den Käfigen präsentiert Laura Fiorio ihr Projekt „My Fascist Grandpa“, für das sie persönliche Erinnerungsstücke und die von Berliner Familien zu Installationen verarbeitet hat. Nur 23 Prozent der Deutschen zählen ihre Vorfahren zur Gruppe der Täter, 36 Prozent geben an, diese wären Opfer des NS-Regimes gewesen. Mehr als 30 Prozent glauben, sie hätten selbst aktiven Widerstand geleistet. Schätzungen zufolge belief sich der Anteil aber auf unter 0,3 Prozent. ipa

Was, wann, wo? Nie wieder und jetzt

Bärenzwinger, Im Köllnischen Park

Rungestr. 30, Mitte

Di-So 11-19 Uhr

Eintritt frei

3 Furchtlose Sammlerin Hanna Bekker im Brücke-Museum

Hanna Bekker organisierte im Dritten Reich heimliche Ausstellungen. © Nachlass Hanna Bekker vom Rath

„Sie war eine sehr dominante Frau“, sagt Marian Stein-Steinfeld über ihre Großmutter. Hanna Bekker vom Rath (1893-1983) war Malerin, Sammlerin, Vermittlerin und Händlerin. Das Brücke-Museum würdigt sie jetzt als eine Wegbereiterin der Moderne, die sich für die Künstler und Künstlerinnen ihrer Zeit einsetzte und sie förderte.

Wochenende-Newsletter: Für Ihre Auszeit vom Alltag Entspannen Sie sich – und lassen Sie sich inspirieren: von exklusiven Reportagen, tiefgründigen Analysen und besonderen Kulinarik- und Reisetipps. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Im Dritten Reich organisierte sie heimliche Ausstellungen in ihrer Atelier-Wohnung in der Regensburger Straße in Berlin oder bot in ihrem „Blauen Haus“ im Taunus Unterschlupf. Zu den von ihr geförderten Künstlerinnen gehörten Alexej von Jawlensky, Ida Kerkovius, Paul Klee und vor allem auch Karl Schmidt-Rottluff, mit dem sie eine lebenslange Freundschaft verband. Nach dem Krieg gründete vom Rath die Galerie Frankfurter Kunstkabinett, ein Treffpunkt für die Avantgarde. Viele ihrer im „Blauen Haus“ gesammelten Werke sind Bestandteil der Ausstellung. ipa

Lesen Sie eine komplette Kritik zur Ausstellung hier.

Was, wann, wo? Hanna Bekker vom Rath. Eine Aufständische für die Moderne

Brücke-Museum

Bussardsteig 9, Grunewald

Mi-Mo 11-17 Uhr

6 Euro, erm. 4 Euro

4 Raubkunst im Humboldt-Forum

Dieses Selbstporträt von Rembrandt von 1669 gehörte einst den deutschen Juden Ernst und Ellen Rathenau. © Rembrandt, Selbstporträt, 1669 © Mauritshuis Den Haag/Rembrandt, Selbstporträt, 1669 © Mauritshuis Den Haag

Die Diskussion über die Restitution von Raubkunst hat in den vergangenen Jahren an Intensität gewonnen. Es geht hierbei vor allem um geraubte Kunstwerke während des Nazi-Regimes, aber auch um die Kolonialzeit. Die Ausstellung „Kunst als Beute. 10 Geschichten“ zeigt Fallstudien anhand von zehn Objekten aus drei Epochen: napoleonische Eroberungen, Kolonialzeit und Drittes Reich. Sie stammen aus den Sammlungen des Mauritshuis (Den Haag, Niederlande), drei Berliner Museen (Ethnologisches Museum, Stadtmuseum Berlin und Gipsformerei) und des Musée des Beaux-Arts de Rennes.

Die Besucher begegnen in der Ausstellung etwa dem Selbstportrait Rembrandts von 1669, das einst den deutschen Juden Ernst und Ellen Rathenau gehörte und sich als Dauerleihgabe im Rijksmuseum befand oder Raubsilber aus jüdischem Besitz. Durch Virtual-Reality (VR) erzählt die Ausstellung die Geschichten der Kunstwerke und macht sie visuell erlebbar. wei

Was, wann, wo? Kunst als Beute. 10 Geschichten

Humboldt-Forum, 3. OG

Unter den Linden 3, Mitte

Mi-Mo 10:30-18:30

Eintritt frei

5 Zeitgenössische Reaktionen auf NS-Architektur im Fluentum

Im Fluentum waren zeitgenössische Künstler:innen aufgefordert, sich mit dem Ort und der Architektur zu beschäftigen. © Stefan Korte

Im privaten Ausstellungsraum Fluentum ist die NS-Vergangenheit immanent: Es befindet sich in einem 1936 bis 1938 errichteten Gebäude. Die Reichsluftwaffe hatte hier einen Verwaltungssitz. Nach dem Krieg diente es dem US-Militär als Hauptquartier. Nun sind in dem Gebäudekomplex auch Wohnungen.

In der aktuellen Schau „Live Stream“ geht es allerdings um die Gegenwart. Fünf zeitgenössische Künstler:innen sind eingeladen, sich mit dem Gebäude zu beschäftigen, in Videoarbeiten und Skulpturen. Zentral scheint dabei, der marmornen, imposanten Architektur des Foyers, das als Ausstellungsort dient, etwas entgegenzusetzen. Der Raum zeigt, wie sehr das Gebäude als eine architektonische Machtdemonstration gedacht war. Mit den Videoarbeiten und Installationen von Patricia L. Boyd, Jason Hirata, Matt Welche, Michael E. Smith und Nina Könnemann soll in den Raum eingegriffen, sich mit dem heutigen Kontrast zwischen Wohnanlage und Gebäude auseinandergesetzt werden. cpm

Was, wann, wo? Live Stream

Fluentum

Clayallee 174, Dahlem

Fr 11-17 Uhr, Sa 11-16 Uhr

Eintritt frei

6 Die Geschichte eines enteigneten jüdischen Kunstsammlers hören

Der jüdische Kunstsammler Hugo Simon 1907 in Berlin © Familienarchiv

Mit dem Schicksal von Kunstsammlungen jüdischer Sammler:innen während und nach der NS-Zeit beschäftigt sich die Gesprächsreihe „Wiedergefunden. Das Schicksal von Privatsammlungen in Deutschland nach 1933“. Expert:innen aus Kunstgeschichte, Jura und Provenienzforschung werfen nicht nur Fragen auf, sondern beantworten sie: Was passierte mit Kunstwerken, die jüdischen Sammler:innen unrechtmäßig entzogen wurden, nach dem Ende des NS-Regimes? Wurden die Werke zurückgegeben oder die Besitzer:innen entschädigt? Nächster Termin ist am 12. Juni ein Vortrag über Hugo Simon. Seine Biografie liest sich wie ein Film.

In Berlin war der Bankier während der Weimarer Republik aktiver Sozialist. Seine Kunstsammlung beinhaltete Werke von Paul Klee, Edvard Munch, Paula Modersohn-Becker oder Max Pechstein. In der Villa der Familie im Tiergartenviertel traf sich die Berliner Gesellschaft. 1933 floh die Familie nach Paris, 1941 ging es von dort mit falschen Pässen über Umwege weiter nach Brasilien. Teile der Kunstsammlung waren in der Pariser Wohnung, wurden beschlagnahmt und nach Deutschland gebracht. Andere Werke hatte Hugo Simon bereits verkauft, um die Familie und etwa Hilfen für deutsche Flüchtlinge zu finanzieren. In Brasilien musste er derweil oft umziehen; bis 1945 lebte er dort illegal, da ihm die Nazis die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen hatten. Bis zu seinem Tod 1950 hatte er weder Nationalität noch Ausweisdokumente zurückerlangt. Werke aus seiner Sammlung hängen heute in Museen weltweit.