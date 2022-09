Kunstvoll shoppen in Berlin Die Passage am Potsdamer Platz öffnet wieder

Vielleicht wird der Potsdamer Platz doch noch eine favorisierte Destination der Berliner. Am Donnerstag öffnen die Türen der früheren Potsdamer-Platz-Arkaden nach aufwändiger Restaurierung unter dem Namen "The Playce" wieder ihre Türen.

Natürlich ist, wie es sich in Berlin gehört, noch nicht alles fertig. Dafür gibt es aber unter dem Titel "Art Extravaganza" Kunstwerke zu sehen, die auch die Besucher der Art Week zum Shoppen verleiten sollen.

Die Entwickler von Brookfield Properties haben sie für sechs bis zwölf Monate von den Künstlern gemietet. Die "Breathing Chandeliers", aufsehenerregende Leuchter im Erdgeschoss des Wiener Studios Mischer'Traxler, könnten vielleicht sogar länger bleiben. Inspiriert wurden die Kronleuchter von der Pracht der Ballsäle in den 20er Jahren.

Inspiriert von Stickern. Der Spruch ist Teil des Torbogens der Künstlerin Esra Gülem. © Elisabeth Binder

Yuri Suzuki hat vor dem Nord-Eingang eine froschgrüne Klanginstallation namens "Sonic Seating" geschaffen, die spielerisch nach Selfies schreit. Eine Pop-up-Bar gibt es gleich neben dem Werk auch zur Eröffnung.

Dorthin gelangt man durch einen Torbogen der Künstlerin Esra Gülem in der Varian-Fry-Straße 1. "Esravaganza World" ist inspiriert von der Sticker-Kunst und der Berliner Queer-Szene. „Nice is the New Sexy“, lautet einer ihrer Sinnsprüche.

"Die Nacht glüht auf in Kilowatts" heißt, angelehnt an Erich Kästner, Sebastian Haslauers Ansicht des Potsdamer Platzes in den 20er Jahren als Epizentrum des Berliner Nachtlebens im Untergeschoss.

Mit totemähnlichen Traumvögeln erkundet Damien Poulain dort die Seele des Platzes, dessen Fundament einst unter Grundwasser gelegt wurde.

Mit einem "Intimate Dinner" an einer farbenfroh gedeckten Tafel in der licht wirkenden Passage wurde bereits am Dienstag die neue Erlebnis-Ära eingeläutet.

