Kurze Antworten auf große Fragen Trystan Pütter arbeitete mal als Eisverkäufer

Schauspieler Trystan Pütter ist für seine Rollen in Toni Erdmann, Babylon Berlin oder Ku’Damm 63 bekannt. Ab dem 26. Oktober ist der 42-Jährige als Mediziner Dr. Roth in der sechsteiligen Psychothriller-Serie „Die Therapie“ auf Amazon Prime zu sehen. Wie der gleichnamige Debütroman stammt auch die Serienadaption aus der Feder des Thrillerautors Sebastian Fitzek.

Was lieben Sie an Berlin?

Alles zwischen Hermannplatz und Kollwitzplatz.

Was bereuen Sie?

Ich versuche nicht zu bereuen.

Was würden Sie noch mal genauso machen?

Ohne Job und nur mit Liebe im Gepäck nach Berlin zu ziehen.

Zur Person

1980 in Frankfurt am Main geboren, studierte Trystan Pütter nach seinem Abitur darstellende Kunst am Max Reinhardt Seminar in Wien. Zwischen 2004 und 2007 wurde er von unter anderem René Pollesch, Dimiter Gotscheff oder Frank Castorf für unterschiedliche Theaterproduktionen engagiert, bevor er 2007 von der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz nach Berlin geholt wurde. In den folgenden Jahren war er in diversen Film- und Fernsehproduktionen beteiligt.