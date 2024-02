Tagesspiegel Plus Lärmschutz an der Berliner Siemensbahn : Anwohner in Sorge wegen des S-Bahnkrachs

2029 soll die S-Bahn wieder durch das Wohngebiet rollen und den Siemens-Campus anbinden. Vor Ort gibt es Sorgen und Wünsche nach mehr Lärmschutz für Schulen, Kitas und Wohnungen.