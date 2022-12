Lasergewitter auf Berlins Hauptverkehrsader Defekter Dauer-Blitzer von Polizisten mit Papiertüte gebändigt

Nächtliches Lasergewitter auf Berlins Straßen: In der Nacht zu Montag fing eine Radarfalle auf der Frankfurter Allee in Lichtenberg aus bisher unbekannten Gründen an, stadtauswärts alle Fahrzeuge zu blitzen – egal, welche Geschwindigkeiten sie hatten. Zuerst berichtete darüber die B.Z..

Wie eine Polizeisprecherin am Montag bestätigte, gingen ab 22.10 Uhr eine Vielzahl von Anrufen ein. Die defekte Blitzanlage verwirrte Autofahrer, Unfälle habe es deswegen jedoch keine gegeben.

Da zuständige Techniker am ersten Weihnachtstag nicht erreichbar waren, mussten die zum kaputten Blitzer herangeeilten Beamten improvisieren: Sie klebten ihn provisorisch mit einer Papiertüte ab. Wann eine Reparatur möglich ist, war am Montag noch nicht abzuschätzen – laut Polizei gehe man jedoch davon aus, dass das nach den Feiertagen geschieht.

Auch ist unklar, ob wegen des Defekts nun fehlerhafte Bußgeldbescheide – die automatisiert erstellt wurden – an Autofahrer gehen, die in der Nacht zu Montag auf dem betroffenen Abschnitt der Frankfurter Allee unterwegs waren. Näheres müsse mit der zuständigen Bußgeldstelle abgeklärt werden, so die Polizei.

