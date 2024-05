Lebensbedrohlich verletzt Männer greifen sich mit Messern in Berlin-Schöneberg an

Ein 32-jähriger Mann ist bei einer Auseinandersetzung in Tempelhof-Schöneberg mit einem Messer angegriffen und lebensbedrohlich verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mitteilte, gerieten zwei Männer am Montagabend in der Dominicusstraße zunächst in einen verbalen Streit.

Daraufhin sollen sich beide Männer mit Messern angegriffen und verletzt haben. Der 32-Jährige erlitt einen Stich in den Oberkörper und wurde im Krankenhaus notoperiert. Ob und wie schwer der zweite Beteiligte verletzt wurde, ist nicht bekannt.

Er flüchtete demnach unerkannt vom Ort des Geschehens. Zum Zustand des Verletzten hat es am Dienstagmorgen noch keine neuen Informationen gegeben. Warum es zu dem Streit kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. (dpa)