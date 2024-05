Leiche in Altkleider-Container in Berlin-Halensee 45-Jähriger ist vermutlich durch einen Unfall gestorben

Der tot in einem Altkleider-Container in Berlin-Halensee gefundene Mann ist vermutlich durch einen Unfall gestorben. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es bislang nicht, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Die männliche Leiche war in der Nacht zum Sonntag an einem Altkleider-Container gefunden worden. Der Körper steckte zur Hälfte in dem Container, wie die Polizei am Sonntagvormittag mitteilte.

Der 45-jährige Mann habe keinen festen Wohnsitz gehabt, sei also wohl obdachlos gewesen. Die Leiche soll nun obduziert werden, um die genaue Todesursache festzustellen. Passanten hatten die Leiche in der Nacht zu Sonntag entdeckt und die Polizei alarmiert. Alarmierte Einsatzkräfte konnten nur den Tod des Mannes feststellen. (dpa)