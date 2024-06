Leichenfund an U-Bahnhof in Berlin-Neukölln Polizei bittet zur Identifizierung eines Toten um Mithilfe

Im November des vergangenen Jahres hat die Berliner Polizei an einem U-Bahnhof in Neukölln einen toten Mann entdeckt. Nun bittet sie die Öffentlichkeit mithilfe von Fotos zur Identifizierung des mutmaßlich Obdachlosen. Das geht aus einer Mitteilung der Behörde am Mittwoch hervor.

Nach bisherigem Ermittlungsstand gehen die Beamten von einem Unfall als Todesursache aus. Sie bitten mit mehreren Fotos um Mithilfe. Der Unbekannte soll sich zu Lebzeiten im Gleisbett des U-Bahnhoftunnels aufgehalten haben und dort zwischen dem 24. und 26. November ums Leben gekommen sein. Die Berliner Polizei hat in ihrer Mitteilung neben den Fotos auch bereits bekannte Informationen zum Mann geteilt.

Portrait des unbekannten Toten. © Polizei Berlin

Portrait des unbekannten Toten. © Polizei Berlin

Ein Ring des unbekannten Toten. © Polizei Berlin

Ein weiterer Ring des unbekannten Toten. © Polizei Berlin

Der Schlüsselanhänger des unbekannten Toten. © Polizei Berlin

Informationen zum verstorbenen Mann: zwischen 60 und 70 Jahre alt

1.68 Meter groß

sehr schlanke Figur

Schuhgröße 40

mitteleuropäischer Phänotypus

ungepflegte, graue Gesichtsbehaarung

Außerdem hatte der Mann eine 20 Zentimeter lange OP-Narbe zwischen dem Brustbein und dem Bauchnabel. Unter der Haut befand sich ein Port zur Applikation von Medikamenten. An den Fingern trug er mehrere Ringe, um den Hals einen auffälligen Schlüsselanhänger.

Die Polizei möchte wissen, wo ein Mann, auf den diese Beschreibung zutrigfft, vermisst wird und wer diesen Mann eventuell kennt. Auch weitere sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten jederzeit entgegen.

Informationen können Bürgerinnen und Bürger an der Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in Berlin-Tiergarten einreichen. Hinweise nehmen die Polizeikräfte auch telefonisch unter der 030 4664912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Dienstzeiten ist dies auch an jeder anderen Polizeistelle oder mithilfe der Internetwache möglich.