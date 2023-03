Leichenfund im Weißen See in Berlin-Pankow Yolanda Fulephu und ihr Sohn sollen nach Südafrika zurückgeführt werden

Ende Februar wurden die Leichen der 29-jährigen Yolanda Fulephu und ihres 20 Monate alten Sohnes Amani Thando im Weißen See im Berliner Bezirk Pankow gefunden. Nach einer erfolgreichen Spendenkampagne sollen die beiden nun in ihre Heimat Südafrika zurückgebracht werden.

Fulephu lebte laut Angaben ihrer Familie seit 2018 in Berlin. Ihre Tante Nothemba Flepu sagte dem südafrikanischen Magazin „News24“, dass die Familie zuletzt im Januar Kontakt zu Fulephu gehabt habe. „Yolanda war jeden Tag mit uns in Kontakt, bis Ende Januar. Dann hörten wir nichts mehr und begannen, uns Sorgen zu machen – wussten aber nicht, wen wir in Berlin kontaktieren sollten“, wird Flepu zitiert.

Yolanda Fulephu und ihr Sohn Amani Thando. © privat

Dann sei die E-Mail der südafrikanischen Behörden eingetroffen, die die Familie über den Tod der beiden informierte. „Das ergibt einfach keinen Sinn. Wir glauben, dass irgendetwas passiert ist. Wieso sollte sie weggehen und niemandem Bescheid sagen?“, fragt sich ihre Tante Flepu. Sie beschreibt Fulephu als sehr präsent, einfühlsam, vor allem aber als liebende Mutter von Amani Thando.

Mit einer Spendenkampagne hat die Familie Gelder gesammelt, um die Rückführung und Beerdigung der beiden in Südafrika zu finanzieren. Die Familie hoffe auf weitere Ermittlungsergebnisse, heißt es in dem Text zur Kampagne.

Hilfsangebote Haben Sie dunkle Gedanken? Wenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freund:innen oder Verwandte sein. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen Sie sich melden können. Der Berliner Krisendienst ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern variieren nach Bezirk, die richtige Durchwahl für Ihren Bezirk finden Sie hier. Weiterhin gibt es von der Telefonseelsorge das Angebot eines Hilfe-Chats. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer E-Mail-Beratung. Die Anmeldung erfolgt – ebenfalls anonym und kostenlos – auf der Webseite. Informationen finden Sie unter: www.telefonseelsorge.de. Diese ist zudem Tag und Nacht unter dieser Nummer erreichbar: 0800 1110111.

Laut Staatsanwaltschaft gibt es weiterhin „keine Anhaltspunkte auf ein strafrechtlich relevantes Fremdverschulden“, wie eine Sprecherin sagte. Allerdings seien die Ermittlungen in Fulephus Umfeld noch nicht abgeschlossen. In dem Fall ermittelt die fünfte Berliner Mordkommission. Aktuell werde mithilfe der südafrikanischen Botschaft versucht, die Angehörigen in Südafrika zu kontaktieren.

