„Letzte Generation“ in Berlin Kreuzungen in Mitte nach Straßenblockaden wieder frei

In Berlin-Mitte haben Mitglieder der „Letzten Generation“ am Mittwoch erneut zwei Kreuzungen blockiert. Vier Klimaaktivist:innen klebten sich am Morgen laut Polizeiangaben an der Ecke Unter den Linden/Friedrichstraße fest. An der Kreuzung Alte Potsdamer Straße/Varian-Fry-Straße hätten sich zwei Personen festgeklebt.

Wie eine Polizeisprecherin gegen 11 Uhr bekanntgab, konnten beide Blockaden mittlerweile aufgelöst werden. Der Verkehr sei wieder freigegeben.

Auch am Montag hatte es eine Blockade durch Demonstrant:innen der Gruppe „Letzte Generation“ gegeben. (Tsp/dpa)

