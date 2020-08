Es dürfte eine der größten Demonstrationen der linksautonomen Szene der letzten Jahren gewesen sein, die sich am Samstagabend kurz nach 20 Uhr vom Neuköllner Herrfurthplatz Richtung Hermannstraße in Bewegung setzt. Laut Polizeiangaben haben sich etwa 2500 Personen im Neuköllner Schillerkiez zu einem Aufzug versammelt, der unter dem Motto „Raus aus der Defensive – Gegen Räumungen, Abschiebungen & Faschisierung“ angemeldet worden war.

Anlass des Protests ist die für den 7. August per Gericht angeordnete Räumung der Kiezkneipe „Syndikat“ in der Weisestraße. Zusätzlich sorgen die jüngsten Streitigkeiten rund um die besetzten Häuser in im Friedrichshainer Nordkiez (Rigaer Str. 94 und Liebigstr. 34) sowie die mittlerweile vom Berliner Landgericht abgesegnete Räumung des linken Jugendzentrums „Potse“ in Schöneberg für ein gestiegenes Mobilisierungspotenzial in der Szene.

Etwa eine halbe Stunde nach Beginn der Demonstration werfen Unbekannte Steine und Farbbeutel auf ein Neubauprojekt an der Ecke zwischen Hermannstraße und Flughafenstraße. Daraufhin stoppt die Polizei den Zug und die Situation eskaliert.

Versammlungsteilnehmer greifen unvermittelt die Einsatzkräfte an, so schildert es die Polizei in einem Bericht am Sonntag. Sie umzingeln Beamte und bewerfen sie mit Steinen.

In Videos, die Anwohner und Demonstranten im Internet veröffentlichen, ist zu sehen, wie die Polizei den Zug stürmt, um die Gewalttäter zu stellen – woraufhin Chaos auf der Kreuzung ausbricht. Polizisten rennen, Demonstranten flüchten in die Seitenstraßen, Menschen fallen zu Boden.

Drei Polizisten werden in dieser Situation verletzt, berichtet die Polizei. Ein weiterer Mitarbeiter erleidet einen Schock.

Die Lage ist nun unübersichtlich, es lässt sich kein fester Demonstrationszug mehr ausmachen. Mehrere hundert Teilnehmer liefern sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei im gesamten Schillerkiez mit seinen vielen Nebenstraßen. Mülleimer brennen und Protestler errichten Straßenblockaden. Auch zeigen Fotos, wie Menschen auf Dächern Pyrotechnik entzünden.

Vor allem rund um den Herrfurthplatz kommt es teils zu chaotischen Szenen. Während in den angrenzenden Restaurants zu Abend gegessen wird, blockieren Randalierer Nebenstraßen mit Baustellen-Material. Dichter Rauch liegt über dem Stadtteil. Immer wieder fliegen Steine und Flaschen. Die Demonstranten beschädigen zwei Einsatzfahrzeuge und ein Parteibüro in der Hermannstraße.

Nachalarmierte Kräfte beruhigen die Lage

Erst durch nachalarmierte Polizeikräfte kann die Lage beruhigt werden. Mehrere Hundertschaften drängen den verbliebenen Demoblock zum Rückzug, ein Hubschrauber kreist über dem Kiez. Der Aufzug zieht sich in die Hermannstraße und den Schillerkiez zurück.

Schon wenig später zeugen nur noch die zahlreichen Einsatzfahrzeuge der Polizei von der kurzzeitigen Eskalation. Ein vorbeigehender Passant fragt angesichts der massiven Polizeipräsenz, „ob denn schon wieder das Karstadt überfallen wurde“ und die Beamten räumen die letzten E-Scooter von der Hermannstraße, die von Autonomen als Blockierungsobjekt genutzt wurden.

Nachdem es in Neukölln ruhig geworden ist, ziehen einige Teilnehmende der Demo nach Prenzlauer Berg. Das war in der Szene offenbar schon im Vorfeld so besprochen worden. Gegen 23 Uhr versammeln sich bis zu 200 Personen zu einem nicht angemeldeten Aufzug an der Kreuzung von Knaackstraße und Wörther Straße, der dann von Einsatzkräften bis zum Senefelderplatz begleitet wird.

Foto: dpa

Dort errichten sie erneut Barrikaden auf der Straße und setzen sie in Brand. Wie die Polizei berichtet, werden mehrere Autoscheiben und Spiegel zerstört. Wieder fliegen Flaschen und Steine. Nachdem die Polizei drei Demonstranten festgenommen hat, teilen sich die Menschen in kleinere Gruppen auf und verlassen den Platz.

Keine genaue Bilanz

Einen Tag später tut sich die Polizei schwer, eine Bilanz über die Vorfälle zu ziehen. Wie viele Polizisten und Demonstranten bei den linken Protesten verletzt wurden, kann sie nicht genau sagen. Lediglich eine Gesamtbilanz zu allen Demonstrationen des Samstags ist möglich, eingeschlossen sind also die Vorfälle bei der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Mitte.

Demnach wurden insgesamt 45 Polizisten verletzt. Teils mussten Beamte im Krankenhaus behandelt werden, weil Glassplitter sie im Gesicht verletzt hatten. Mit Blick auf die gesamte Versammlungslage nahm die Polizei insgesamt 133 Personen fest.

Die Einsatzkräfte mussten 89 Strafermittlungsverfahren und 36 Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Landfriedensbruchs. Zudem führt die Polizei Ermittlungsverfahren wegen Zusammenrottung und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.