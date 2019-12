Wann soll man zum Brandenburger Tor kommen?

Die Silvesterparty am Brandenburger Tor ist beliebt, Hunderttausende Besucher werden erwartet. Seit 14 Uhr ist der Einlass geöffnet, an mehreren Eingängen stehen die Besucher bereits in der Schlange, teilt eine Pressesprecherin der Veranstaltung, Anja Marx, mit. Sie empfiehlt, "früh genug" zu kommen – um 22 Uhr komme man auf jeden Fall zu spät.



In den letzten Jahren schlossen die Eingänge am Brandenburger Tor bereits zwischen 19 und 20 Uhr, die Eingänge an der Siegessäule hingegen etwas später.