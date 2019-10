Die frühere Juso-Bundesvorsitzende Franziska Drohsel ist auch eine Befürworterin für Enteignung. „Allen, die sich hier für die Mieter einsetzen, darf man nicht unterstellen, sie seien Fantasten.“ So etwas tue der SPD nicht gut. Man müsse in Dialog mit den zivilgesellschaftlichen Initiativen treten. Es gebe den „tollen Beschluss für den Dreiklang Bauen, Kaufen, Deckeln. Aber warum sind wir so defensiv gegenüber den Initiativen?“ Vergesellschaftung im Paragraf 15 des Grundgesetzes müsse „mit Leben gefüllt werden“. Sie warb um Zustimmung. Drohsel ist stellvertretende Vorsitzende des SPD-Kreisverbands Steglitz-Zehlendorf.