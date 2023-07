Madame Tussauds Berlin Harry Styles gibt es jetzt auch als Wachsfigur

Ganz in Pink gehüllt und aus Wachs: Seit Montag gibt es bei Madame Tussauds in Berlin eine 44 Kilogramm schwere Figur des britischen Popstars Harry Styles zu sehen. Der Zwilling aus Wachs ist eine von insgesamt sieben Figuren des Sängers, die am Montag weltweit enthüllt wurden. Neben Berlin gibt es den 29-Jährigen nun auch bei Madame Tussauds in London, Sydney, Amsterdam, New York, Hollywood und Singapur zu bewundern.

Die sieben Figuren sind in verschiedenen Posen und Outfits dargestellt, die von unterschiedlichen Auftritten des Künstlers auf der ganzen Welt inspiriert sind, teilte das Wachsfigurenkabinett mit.

In Berlin ist Harry von Kopf bis Fuß „pretty in pink“ gekleidet. Das Outfit ist eine Replika seines ikonischen Gucci-Looks, den er beim Coachella-Konzert 2022 trug. Es besteht aus einem auffälligen Fellmantel und einer Hose in Metallic-Optik. Als Inspirationen für die anderen Doppelgänger dienten etwa die „Love On Tour“-Tournee oder Styles’ Auftritt bei der Premiere des Films „My Policeman“, in dem er die Hauptrolle spielt.

Pretty in Pink: Harry Styles gibt es jetzt auch im Berliner Wachsfigurenkabinett. © Madame Tussauds

Dass der mit einem Grammy ausgezeichnete Superstar bei Madame Tussauds gezeigt wird, ist nicht das erste Mal: Bereits vor zehn Jahren wurde er mit seinen ehemaligen Bandkollegen von „One Direction“ in Wachs verewigt. Nun wird Styles, der inzwischen als Solosänger immer neue Chart-Rekorde bricht, allein geehrt.

Bei der Enthüllung der neuen Figur in Berlin waren 100 Fans mit dabei. Via Social Media hatte Madame Tussauds zuvor nach besonders treuen Anhänger:innen des Popstars gesucht. Großes Glück hatte die 23-jährige Frederike aus Potsdam – sie durfte die Wachsfigur offiziell enthüllen. „Ich durfte Harry Styles schon auf vielen Konzerten live erleben – aber so nah wie heute war ich ihm noch nie“, sagte sie laut Mitteilung des Wachsfigurenkabinetts. „Der Moment der Enthüllung war für mich Gänsehaut pur. Ich hätte mir auch keinen besseren Look für die Figur vorstellen können.“