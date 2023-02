Mahlzeit, Berlin! Diese Schule hat endlich einen Imbiss

Mahlzeit! Diese Berliner Schulgeschichte war so zäh wie ein Stück Gummi zwischen den Zähnen: Der Imbiss-Container für die Schülerschaft des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums um Norbert Verch (900 Jugendliche) zog sich immer wieder in die Länge, weil irgendwas nicht klappte. Seit 2012 wurde an der Küche rumgetüftelt, schimpften Eltern der Schule – hier der Protestbrief von 2019. Deren Kinder haben mittlerweile längst die Uni-Prüfungen absolviert, fliegen als Piloten um die Welt oder arbeiten selbst im Küchenstudio. Der Imbiss war seit Jahren immer wieder Thema im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel, den Sie in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke bestellen können.

Jetzt endlich haben nicht mehr Bauarbeiter das Sagen, sondern Köche. „Das Imbissmodul des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums kann endlich seinen Betrieb aufnehmen“, schnaufte Schulstadtrat Frank Bewig, CDU, wie nach einer 10-Stunden-Schicht am Herd. Und Gebäudestadträtin Carola Brückner, SPD, meldete: 1,3 Mio. wurden aus Landes- und Bezirkskasse investiert. Im Frühjahr wird der Außenbereich neu gebaut.

P.S.: Dass der Container fertig ist, teilten Bewig und Brückner übrigens in zwei getrennten Pressemitteilungen mit. Es ist Wahlkampf. Noch 2 Tage.

Kein Flughafenterminal, sondern der neue Essenraum. © BA Spandau

