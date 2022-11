Mahnwache an der Bundesallee Ein „Geisterrad“ für die getötete Radfahrerin in Berlin

Am Sonntagvormittag brannte an der Bundesallee in Wilmersdorf nur eine einzelne Kerze. Ab 16 Uhr soll am Unfallort zwischen Nachodstraße und Spichernstraße eine Mahnwache stattfinden. Dazu laden der ADFC und der Verein Changing Cities ein. Zudem soll ein Geisterrad aufgestellt werden. In diesem Jahr starben bereits acht Radfahrer und Radfahrerinnen in Berlin. Seit Jahren stellen die beiden Vereine an allen Unfallorten ein Geisterrad auf.

Stundenlang war am Montag die Straße gesperrt. © Foto: dpa/Paul Zinken

Die Frau war am Montag früh von einem Betonlaster überrollt und eingeklemmt worden. Sie erlag am Donnerstagabend in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Über den Unfall war bundesweit berichtet worden, weil ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr auf der Stadtautobahn im Stau steckte, der von protestierenden Klimaaktivisten ausgelöst wurde.

