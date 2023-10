Mahnwache für israelische Geiseln Jüdische Gemeinde deckt leeren Schabbat-Tisch in Berlin-Charlottenburg

In Solidarität mit den 220 von der Hamas entführten israelischen Geiseln ruft die Jüdische Gemeinde Berlin am Freitag zu einer Protestaktion auf. Dafür decken die Initiatoren einen leeren Schabbat-Tisch vor dem Jüdischen Gemeindehaus (Fasanenstraße 79/80), an dem Bilder der Entführten gezeigt werden. Ähnliche Aktionen gab es bereits in Tel Aviv und Kalifornien.

Mit der Solidaritätsaktion wolle die Gemeinde den Entführten ein Gesicht geben, sagt ein Sprecher dem Tagesspiegel: Neben dem Ausstellen der Fotos sollen auch Namen und Alter aller Geisel vorgelesen werden. Die israelische Schauspielerin und Journalistin Neta Riskin („Shtisel“) wird zudem die Einzelschicksale dreier Geiseln vortragen.

Schon vor einer Woche gab es eine ähnliche Aktion in Tel Aviv: ein Schabbat-Tisch mit 203 leeren Plätzen für die Hamas-Geiseln. © imago/UPI Photo/IMAGO/DEBBIE HILL

Zu Beginn der Aktion um 17 Uhr wird unter anderem Kultursenator Joe Chialo zu einem Grußwort erwartet, zudem haben die Senatorinnen Cansel Kiziltepe und Ina Czyborra sowie die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau ihre Teilnahme an der Aktion zugesagt. Im Anschluss wird der Gemeinderabbiner Jonah Sievers den Schabbat-Segen sprechen, danach spielen israelische Künstler hebräische Lieder.

Der leere Schabbat-Tisch bleibt noch bis zum Samstagabend gedeckt. Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Dr. Gideon Joffe, hofft auf breite Teilnahme und Solidarität, auch außerhalb der Polit-Bubble: „Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an prominente Vertreter aus Politik und Gesellschaft, sondern an alle Berlinerinnen und Berliner. Eure Solidarität ist unser Schutz!“