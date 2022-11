Mahnwache und „Geisterrad“ an der Bundesallee 400 Menschen gedenken der getöteten Radfahrerin in Berlin

Am Sonntagvormittag brannte an der Bundesallee in Wilmersdorf nur eine einzelne Kerze. Ab 16 Uhr fand am Unfallort zwischen Nachodstraße und Spichernstraße eine Mahnwache statt. Etwa 400 Menschen kamen zum Gedenken zusammen. Dazu luden der ADFC und der Verein Changing Cities ein. Zudem wurde ein Geisterrad aufgestellt. In diesem Jahr starben bereits acht Radfahrer und Radfahrerinnen in Berlin. Seit Jahren stellen die beiden Vereine an allen Unfallorten ein Geisterrad auf.

Die Frau war am Montag früh von einem Betonlaster überrollt und eingeklemmt worden. Sie erlag am Donnerstagabend in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Über den Unfall war bundesweit berichtet worden, weil ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr auf der Stadtautobahn im Stau steckte, der von protestierenden Klimaaktivisten ausgelöst wurde.

