Mann belästigt Mädchen in Berliner U-Bahn 17-Jähriger greift ein – und wird zusammengeschlagen

Die Berliner Polizei hat am Mittwochabend einen gewalttätigen und aggressiven Mann am Kottbusser Tor in Kreuzberg festgenommen. Der 21-Jährige und seine unbekannten Begleiter sollen zuvor mehrere Jugendliche belästigt und körperlich angegriffen haben. Ein Kriminalbeamter in Zivil und weitere Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen stellen, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde.

Demnach soll der 21-jährige Tatverdächtige zuerst zwei Mädchen in einer U-Bahn zwischen den Bahnhöfen Schönleinstraße und Kottbusser Tor belästigt haben. So soll er die 15- und 17-Jährige mit seinem Handy gefilmt und ihnen gegenüber sexistische Kommentare gemacht haben. Es kam zum Streit und ein 17-Jähriger schaltete sich ein, um zu schlichten.

Der Mann und seine unbekannten Begleiter haben dann auf den Jugendlichen eingeschlagen. Als dieser am U-Bahnhof Kottbusser Tor auf die Mittelebene flüchtete, folgten die Männer ihm, drückten ihn an eine Wand und bedrohten ihn mit einem Messer am Hals. Ein Polizist in Zivilkleidung, der das Geschehen am Bahnhof bemerkt hatte, gab sich daraufhin zu erkennen und zog eine Dienstwaffe.

Der Tatverdächtige flüchtete, konnte aber von alarmierten Einsatzkräften in der Reichenberger Straße festgenommen und auf eine Polizeidienststelle gebracht werden. Dort fanden die Beamten Kokain. Der 17-jährige Helfer kam mit Gesichtsverletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden Mädchen blieben unverletzt.