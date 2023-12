Mann in Berlin-Westend verhaftet Mieter tot in Marzahner Wohnung gefunden – Tatverdächtiger in U-Haft

Nach einem Tötungsdelikt in Berlin-Marzahn haben Zivilfahnder am Montagabend einen Tatverdächtigen verhaftet. Der in Westend festgenommene 34-Jährige soll den getöteten 63-Jährigen gekannt und zeitweise bei ihm gewohnt haben, wie Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft lag gegen den Mann bereits ein Haftbefehl vor, der ihm zwischenzeitlich verkündet wurde, hieß es weiter. Der 34-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, die Ermittlungen dauern an.

Der Mann steht im Verdacht, einen 63-Jährigen in der Nacht zum 28. November in dessen Wohnung getötet zu haben. Wie die Polizei in der vergangenen Woche mitteilte, hatte eine 86-Jährige zunächst gegen Mitternacht Schließgeräusche an ihrer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus am Murtzaner Ring gehört. Ein Unbekannter soll die Wohnung betreten haben, die Frau überwältigt und Geld gefordert haben. Sie sei dem nachgekommen, woraufhin der Mann mit der Beute verschwand. Die 86-Jährige wurde leicht verletzt.

Wenig später sagte sie der Polizei, dass ihr Neffe im selben Haus wohne und einen Schlüssel zu ihrer Wohnung besitze. Daraufhin suchten die Beamten die Wohnung des Neffen auf und fanden den 63-Jährigen leblos in einem Zimmer. (Tsp)