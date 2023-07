Mann ließ bei Flucht Rucksack zurück Berliner Polizist soll im Görlitzer Park Elektrogeräte unterschlagen haben

Gegen einen Beamten der Berliner Polizei wird ermittelt, weil dieser während des Einsatzes im Görlitzer Park Gegenstände unterschlagen haben soll. Wie die Berliner Staatsanwaltschaft mitteilte, gehört der Polizist zur Brennpunkt- und Präsenzeinheit (BPE) und befand sich am 6. Juli im Görlitzer Park im Einsatz.

Dort war nach Angaben der Polizei ein Mann unerkannt geflüchtet, nachdem er die Einsatzkräfte gesehen hatte. Er ließ einen Rucksack zurück, in dem sich unter anderem eine Musikbox und eine Powerbank befand, wie die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage mitteilte. Diese soll der Polizeibeamte aus dem Rucksack genommen und unterschlagen haben.

Nach dem Hinweis einer weiteren Dienstkraft nahm das Landeskriminalamt sowie die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf, in deren Rahmen am Montagabend die Dienst- und Privaträume des Polizisten untersucht wurden. Dabei sollen auch die beiden Gegenstände gefunden worden sein. Die Ermittlungen – wie auch die Prüfung disziplinarrechtlicher Schritte – dauern laut Angaben der Polizei an. (Tsp)