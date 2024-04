Mann schwer verletzt 18-jähriger Autofahrer fährt Radfahrer in Berlin-Wilmersdorf an und flüchtet

Ein 18-jähriger Autofahrer soll in Berlin-Wilmersdorf einen Radfahrer angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen haben. Nach ersten Erkenntnissen hatte der junge Mann beim Linksabbiegen an einer Kreuzung den von rechts kommenden 53-jährigen Radfahrer übersehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Beim Zusammenstoß prallte der Mann gegen die Windschutzscheibe, fiel auf die Straße und verletzte sich schwer. Der 18-Jährige fuhr der Polizei zufolge weiter, parkte das Auto in der Nähe des Unfallorts und flüchtete zu Fuß. Seine Personalien konnten die Einsatzkräfte später ermitteln. Der Radfahrer kam mit einer Beinverletzung ins Krankenhaus. (dpa)