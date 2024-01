Mann verfolgt, beraubt und verletzt Angriff in Berlin-Schöneberg – die Polizei fahndet

Vor rund einem Jahr kam es am U-Bahnhof Kleistpark in Berlin-Schöneberg zu einem gewalttätigen Übergriff. Die beiden mutmaßlichen Täter werden nun von der Polizei mit Bild gesucht. Sie sollen am 29. Januar 2023 gegen 7.30 morgens zunächst an der dortigen Bushaltestelle einem 38-jährigen Mann den Zugang zum Bus versperrt haben. Danach hätten die Tatverdächtigen dem Mann nachgestellt und ihn zur Herausgabe von Bargeld genötigt, so die Polizei in einer Meldung.

Das Duo, das aus einem BVG-Bus ausgestiegen war, habe den Mann verfolgt und auf der angrenzenden Fußgängerinsel Grunewaldstraße gestellt, so die Polizei weiter. Dort nahmen die beiden tatverdächtigen Männer ihrem Opfer Bargeld ab, wobei sie ihm auf das Fußgelenk getreten und dabei verletzt haben sollen.

Foto der beiden mutmaßlichen Täter aus dem Bus. © Polizei Berlin

Mit zwei Fotos bittet die Berliner Polizei nun um Mithilfe. Kennen Sie die abgebildeten Männer? Können Sie Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Haben Sie am 29. Januar 2023 gegen 7.30 Uhr morgens auffällige Beobachtungen am U-Bahnhof Kleistpark gemacht?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664-473124 oder per E-Mail (Dir4K31@polizei.berlin.de) entgegen. Auch über die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.