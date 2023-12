Männer gelten als gefährlich Zwei Straftäter aus Maßregelvollzug in Berlin-Reinickendorf geflohen

Zwei als gefährlich geltende, psychisch kranke Straftäter sind in der Nacht zu Sonntag aus dem Krankenhaus des Maßregelvollzugs in Berlin-Reinickendorf geflohen. Eine Polizeisprecherin bestätigte auf Nachfrage, dass die Polizei in der Nacht auf dem Gelände in Wittenau im Einsatz war, um nach den beiden Männern zu suchen. Die Suche nach den geflohenen Insassen laufe weiterhin, hieß es am Nachmittag. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Bei dem Ausbruch, der sich am frühen Sonntagmorgen ereignete, wurden zwei Krankenschwestern verletzt. Eine davon kam mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus, die andere wurde ambulant behandelt, wie Polizei und Gesundheitsverwaltung am Sonntag mitteilten.

Bei dem Maßregelvollzug handelt es sich um ein gesichertes Krankenhaus im Stadtteil Wittenau, in dem psychisch kranke oder süchtige Straftäter untergebracht sind.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 34-jähriger Insasse gegen 3.30 Uhr eine 45-jährige Krankenschwester unter einem Vorwand zu sich gerufen und diese dann mit einer Pfanne niedergeschlagen haben. Eine 53 Jahre alte Kollegin der Frau eilte zu Hilfe und soll dann von dem Mann mit einem Messer attackiert worden sein. Nach dpa-Informationen erlitt sie Verletzungen am Hals. Dann flüchteten der mutmaßliche Angreifer und ein weiterer Insasse vom Gelände des Maßregelvollzugs.

Die beiden Ausbrecher gelten den Angaben zufolge wegen ihrer psychischen Erkrankungen als gefährlich. Mindestens einer der beiden könnte mit einem Messer bewaffnet sein. Weitere Angaben machten die Polizei und die für den Maßregelvollzug zuständige Gesundheitsverwaltung mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht.

Erst in der Nacht zu Mittwoch hatten Angehörige des Remmo-Clans versucht, einen Angehörigen aus dem Maßregelvollzug in Buch zu befreien. Der Versuch scheiterte jedoch. (Tsp, dpa)