Männer mit drei und vier Promille Streit zwischen zwei Betrunkenen in Berliner Tram eskaliert

Zwei betrunkene Fahrgäste sind am frühen Montagmorgen in einer Tram der Linie M4 in Neu-Hohenschönhausen aneinander geraten. Der eine schlug dem anderen dabei mit einer Bierflasche auf den Kopf, sodass diese zerbrach. Das gab die Polizei am Nachmittag bekannt.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 37-Jähriger gegen 3.50 Uhr in der Straßenbahn auf Höhe der Falkenberger Chaussee/Welsestraße einen 39-Jährigen mit der Flasche attackiert haben. Der Verletzte habe dadurch eine Kopfplatzwunde und Schnittverletzungen an der Hand erlitten. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 39-Jährigen ins Krankenhaus.

Ein freiwilliger Alkoholtest habe bei ihm einen Wert von rund vier Promille und bei dem Tatverdächtigen einen Wert von knapp drei Promille ergeben, hieß es weiter. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte der Tatverdächtige seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (Tsp)