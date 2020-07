Die Billigfluglinie Easyjet will offenbar an den Flughäfen Tegel und Schönefeld die Zahl der Flugzeuge und des Flugpersonals massiv reduzieren. Das berichtet der RBB am Mittwochmorgen.

Der RBB beruft sich dabei auf eine interne Mitteilung, die demnach offenbar versehentlich öffentlich einsehbar war. So sollen von den 34 bisher in Berlin stationierten Flugzeugen 16 wegfallen.

Damit einher ginge ein Jobverlust für 738 Mitarbeiter, darunter Stewardessen und Piloten.

In einer der Mitteilungen bezeichnet der sogenannte Country-Manager für Deutschland bei Easyjet, Stephan Erler, das Geschäft in Berlin als nicht profitabel. Dies sei durch Covid-19 nochmals verschärft worden.

Noch am Dienstag hatte die britische Pilotenvereinigung Balpa die Fluggesellschaft vor übereilten Entlassungen gewarnt. Die britische Billig-Airline hatte Ende Mai mitgeteilt, wegen der Coronavirus-Pandemie bis zu 4500 der insgesamt 15.000 Arbeitsplätze zu streichen.

Auch die Standorte London Stansted, London Southend and Newcastle sollen wegfallen. Anfliegen will Easyjet die drei Flughäfen aber weiterhin. Die Verhandlungen darüber haben nun begonnen.

Easyjet-Chef Johan Lundgren begründete den Schritt mit einem Einbruch bei der Nachfrage. Es handle sich um „schwierige Vorschläge“, doch es sei eine beispiellose und schwierige Zeit für die Airline und die gesamte Branche.

Easyjet hat nach eigenen Angaben 163 Flugzeuge an elf Standorten in Großbritannien und bedient 546 Strecken. (Tsp/dpa)