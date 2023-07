Tagesspiegel Plus Exklusiv Mehr als 35 Grad im Zimmer : Tausende Flüchtlinge in der Hitze-Falle in Berlins Not-Containern

Seit Wochen heizen sich die Container für Flüchtlinge innen auf kaum erträgliche Temperaturen auf. Nun soll jede Unterkunft Kälteräume mit Klimaanlagen bekommen.