Mehr als fünf Vorfälle in einer Woche Polizei ermittelt wegen mehrerer Einbrüche in Umspannwerke in der Uckermark

Unbekannte sind in mehrere Umspannwerke in der Uckermark eingebrochen. Eine Sprecherin der Polizeiinspektion Uckermark in Prenzlau sagte am Sonntag, es habe seit etwa einer Woche mehr als fünf Einbrüche in Umspannwerke gegeben. Ob es die Täter in diesen Fällen auf wertvolle Kupferkabel abgesehen haben oder möglicherweise Schaltanlagen manipulieren wollten, war noch nicht eindeutig geklärt.

Die Täter zerstörten den Maschendrahtzaun an den Anlagen und drangen in Schalt- und Wartungshäuschen ein. Gestohlen wurde der Polizei zufolge aber nichts. Womöglich seien die Kupferkabel den Tätern zu schwer gewesen, sagte die Sprecherin. Erst am Freitag und am Samstag waren die Umspannwerke – also gewissermaßen Knotenpunkte im Stromnetz – bei den Dörfern Klinkow und Basedow nahe Prenzlau betroffen. Die Täter gingen dabei in der gleichen Weise vor.

Bundesweit kommt es immer wieder zu Einbrüchen in Umspannwerke, bei denen Kabel, Messtechnik und Werkzeuge gestohlen werden. Im März dieses Jahres nahmen Diebe aus einem Umspannwerk im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt nach Polizeiangaben Gegenstände im Wert von rund 150.000 Euro mit. (dpa)

