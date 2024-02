Mehr Langstreckenflüge für Berliner Flughafen : Wegner hofft auf Unterstützung aus Ostdeutschland

Seit langem fordert das Land Berlin vom Bund mehr Lizenzen für Langstreckenflüge am BER. Am Donnerstag will der Regierende dafür bei seinen ostdeutschen Amtskollegen werben.