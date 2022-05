Gut eineinhalb Jahre nach Sperrung der Friedrichstraße zieht die Senatsverkehrsverwaltung ein positives Fazit des Verkehrsversuchs. Demnach hat die Zahl der Passant:innen im für den Autoverkehr gesperrten Teilbereich während der Sommermonate 2021 deutlich höher gelegen als vor Beginn des Versuchs im August 2020. Auch die Zahl der Radfahrer:innen auf dem Abschnitt nahm deutlich zu. Der Verkehrsversuch zeige damit insgesamt, dass die für die Friedrichstraße angestrebte Steigerung des Rad- und Fußverkehrs durch die Maßnahmen zu erreichen sei, heißt es aus der Verkehrsverwaltung.

Am Montagabend wollte Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) die Ergebnisse des Projekts sowie das künftige Verkehrskonzept den Anwohner:innen und Gewerbetreibenden vorstellen (nach Redaktionsschluss). Den gesamten Abschlussbericht des Versuchs will die Verkehrsverwaltung am Dienstag auf ihrer Internetseite veröffentlichen.

Bereits in der vergangenen Woche waren zentrale Punkte des neuen Verkehrskonzepts für die Friedrichstraße bekannt geworden. So soll die Einkaufsmeile zwischen Französischer und Leipziger Straße künftig eine reine Fußgängerzone sein, wie Senatorin Jarasch erklärte. Der Radverkehr, der aktuell in der Mitte des gesperrten Abschnitts verläuft, soll stattdessen künftig in der parallel laufenden Charlottenstraße Platz finden. Die Verbindung wird dazu zu einer Fahrradstraße umgebaut. Deren Einrichtung wolle der zuständige Bezirk Mitte laut Verkehrsverwaltung zeitlich priorisieren.

Sollte es auch danach viele Autofahrer geben, die die Straße als Durchgangsroute nutzen, überlegt Jaraschs Haus, auf Höhe der Tauben- und Mohrenstraße Durchfahrtssperren für den Autoverkehr aufzustellen. Um den Verkehr in der Charlottenstraße zusätzlich zu beruhigen, sollen zudem die Taxistände in der Jäger- und Mohrenstraße in die Französische Straße und Markgrafenstraße verlegt werden. Die Verkehrsverwaltung behält sich außerdem die Option offen, die Markgrafenstraße zu einer Einbahnstraße zu machen.

Für den Autoverkehr bedeuten die Pläne weitere Einschränkungen rund um den Gendarmenmarkt. Das neue Konzept der Verkehrsverwaltung sieht daher vor, Autos hauptsächlich über die Glinka- und Mauerstraße sowie die Wilhelmstraße zu lenken. Statt wie zuletzt durch die Charlottenstraße sollen die Nachtbuslinie N6 sowie Schienenersatzverkehre künftig die Glinka- und Mauerstraße nutzen.

Damit die Busse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) trotz des absehbar höheren Verkehrsaufkommens auf der Wilhelmstraße nicht stecken bleiben, plant die Verwaltung Busspuren entlang der Strecke. Das Konzept nenne außerdem begleitende Maßnahmen, wie die Lenkung des Parksuchverkehrs, hieß es von Jaraschs Haus. Dieser soll künftig gezielter auf die vor Ort bestehenden Tiefgaragen gesteuert werden.

Mit dem Abschlussbericht bestätigt die Senatsverwaltung die bereits in einer Zwischenbilanz im vergangenen Herbst vorgestellten Ergebnisse zur Sperrung der Friedrichstraße. So habe sich der in der Einkaufsstraße weggefallene Autoverkehr nicht vollständig in die Nachbarstraße verlagert. Vielmehr umfahren Autofahrer die historische Mitte nun großräumiger.

Die gelb markierten Fahrradstreifen sollen aus der Friedrichstraße verschwinden. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Insgesamt habe sich die Zahl der Parkplätze in der Friedrichstraße und ihrer direkten Nachbarstraßen mit 70 Stellflächen um nur vier Prozent reduziert. Die Parkhäuser eingerechnet, seien im Durchschnitt eines Tages zwischen 26 und 64 Prozent aller Stellflächen belegt. Einen freien Platz für sein Auto zu finden, sei daher zu keiner Tageszeit ein Problem, so die Verkehrsverwaltung.

Unter den befragten Passant:innen wiederum wünschen sich mehr als 80 Prozent eine dauerhafte Sperrung für den motorisierten Verkehr. Etwa die Hälfte der Befragten sehe in der Maßnahme einen Anreiz, die Friedrichstraße häufiger zu besuchen. Kritischer bewerten die Gewerbetreibenden den Verkehrsversuch. Weder die Ausgangssituation vor der Umgestaltung noch der mit dem Verkehrsversuch erreichte Zustand finde die Zustimmung der Mehrheit der Anrainer, heißt es von der Verkehrsverwaltung.

Letztlich stellt die Senatsverwaltung selbstkritisch fest: Der Radweg in der Straßenmitte ist ein Problem des Versuchs gewesen. Künftig müsse die Perspektive der Fußgänger:innen stärker im Mittelpunkt stehen. Diese gewinnen durch den Wegfall des Radwegs in jedem Fall mehr Platz. Nun beginnt die Debatte, wie der neue Platz für Flaneur:innen künftig genutzt werden soll. Dazu soll ein Gestaltungswettbewerb erfolgen, bei dem sowohl Anrainer:innen als auch der Bezirk und Verbände einbezogen werden.

Eine erste Visualisierung veröffentlichte die Verkehrsverwaltung am Montag. Darin zieht sich ein Springbrunnen zentral durch den Straßenzug. Am Rand der künftig niveaugleichen Fläche stehen Bänke. Zudem säumen Bäume und Blumenbeete die Straße.

Die Senatsverwaltung betont, mit der Skizze die Ergebnisse des geplanten Gestaltungswettbewerbs nicht vorwegnehmen zu wollen. Man habe nur beispielhaft zeigen wollen, welche Potenziale in dem autofreien Abschnitt steckten. Bis diese genutzt werden, vergeht wegen des aufwendigen Verfahrens in jedem Fall noch viel Zeit. Ein genauer Zeitpunkt des Baubeginns steht noch nicht fest.