An der Ecke Kurfürstendamm/Bleibtreustraße in Berlin-Charlottenburg ist nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen ein Geldtransporter überfallen worden. Mehrere Täter seien flüchtig, heißt es nach ersten Informationen. Auch zwei Sicherheitsmitarbeiter seien leicht verletzt worden. Ob geschossen wurde, war zunächst noch unklar.

Die Einsatzkräfte seien gegen 10 Uhr zu einer Volksbank an der Straßenecke gerufen worden, meldeten die Beamten auf Twitter.

Einen Bericht der "B.Z.", wonach eine Person schwer verletzt worden sei, bestätigte die Polizei zunächst nicht. Auch, dass ein ausgebranntes Fluchtfahrzeug nahe der A100 in Schöneberg gefunden worden sein soll, wurde von den Beamten nicht bestätigt.

Es ist nicht der erste Überfall auf einen Geldtransporter in der letzten Zeit. Im Dezember kam es zu einem Überfall auf einen Geldtransporter bei Ikea in Schöneberg, im Juni wurde in Wilmersdorf ebenfalls vor einer Volksbank ein Geldtransporter überfallen. Die Verdächtigen entwendeten damals rund eine halbe Million Euro.

Im September wurde eine Santander-Filiale in Friedrichshain überfallen, der Täter bedrohte damals die Bankangestellten mit einer Waffe. Später wurde er gefasst. Im Oktober wurde im Forum Köpenick eine Bank überfallen. 200 Kräfte waren im Einsatz, weil sich der Täter in der Bank verbarrikadierte.

Mehr Informationen in Kürze.