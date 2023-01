Mehrweg-Angebotspflicht Von wegen Öko-Stadt Berlin

„Darf es der Flat White in einem Refill-Cup sein?“, fragt die Bedienung in dem Hipster-Café in Prenzlauer Berg und hält den grünen Mehrwegbecher in der rechten, den braunen Einwegbecher in der linken Hand hoch. Solange die Kundin überlegt, wiegt er sie auf und ab. Sie entscheidet sich, fast etwas entschuldigend, für braun.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden