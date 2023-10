Mein guter Rat So wichtig ist eine Hundehaftpflichtversicherung

Wie die Hundebesitzerinnen und -besitzer in Berlin war der Dichter Rainer Maria Rilke vom Hund fasziniert und widmete ihm sogar ein Gedicht. Selbst hielt er jedoch keinen, obwohl er sinnierte, dass die einsame Lage seines Hauses das Vorhandensein eines Wächters beinah ratsam mache. Er fühle aber, dass dies viel zu viel Beziehung ergäbe bei seinem Eingehen auf einen solchen Hausgenossen. Deshalb musste er zwar auf die Freuden eines solchen Weggefährten verzichten, hatte aber zumindest nicht die Sorge, dass er etwas anstellen könnte.

Jeder Hundehalter sollte geschützt sein

In Berlin ist die Haftpflicht für Hunde Pflicht. Verletzt ein Hund nämlich einen Dritten oder verursacht Sachschäden, haften Sie als private Halterin oder Halter in unbegrenzter Höhe, auch wenn Sie keine Schuld tragen. Die Privathaftpflicht greift hier nicht, da Hunde nicht mitversichert sind. Deshalb sollte jeder Hundehalter unbedingt geschützt sein.

Eine Hundehaftpflicht können Sie bereits ab zirka 50 Euro im Jahr abschließen. Die Versicherungssumme sollte mindestens fünf Millionen Euro betragen. Bei der Hundehalterhaftpflicht ist es wichtig, dass Mietsachschäden, die Mitversicherung von Hundehütern, Deckschäden bei Rüden oder Auslandsaufenthalte eingeschlossen sind. Auch der Schutz beim Verstoß gegen Halterpflichten gehört dazu, also wenn Sie Ihren Vierbeiner beispielsweise nicht an der Leine führten, obwohl das an der Stelle Pflicht gewesen wäre.

Katzen, Kaninchen und andere Kleintiere sind übrigens in der Privathaftpflichtversicherung mitversichert. Wer hingegen ein Pferd besitzt, haftet ebenso wie beim Hund für Schäden, die es verursacht. Eine Tierhalterhaftpflichtversicherung ist deshalb auch hier unerlässlich.

Vielleicht wäre die Gesellschaft eines Haustieres ja genau das Richtige für Rilke gewesen. Womöglich diktierte ihm aber gerade die Einsamkeit seine schönsten Zeilen.

