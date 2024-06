Die Fußball-Europameisterschaft ist in vollem Gange und nicht nur am Brandenburger Tor lädt Berlin wieder zum Feiern ein. Beim Public-Viewing im Freien haben Sie sowohl die Gelegenheit zum begeisterten Beisammensein mit anderen Fans als auch die Möglichkeit, ihre Vitamin-D-Produktion anzukurbeln. Vitamin D wird nämlich mithilfe der UV-Strahlung der Sonne in der Haut gebildet.

Um Lebensmittel, wie beispielsweise Zuchtchampignons, damit anzureichern, kommt künstliches UV-Licht zum Einsatz. Und schon finden Sie plötzlich sogenannte Vitamin-D-Pilze im Supermarktregal. Solche UV-behandelten Produkte werden als Novel Food bezeichnet und Hersteller müssen bestimmte Grenzwerte einhalten, wenn sie die Methode nutzen. Die Bestrahlung mit ultraviolettem Licht darf maximal fünf Sekunden durchgeführt werden, wobei der zulässige Wellenlängenbereich sowie die Strahlungsenergie genau festgelegt sind.

Gemäß der sogenannten Novel-Food-Verordnung ist es erlaubt, den Vitamin-D-Gehalt von Milch, Speisepilzen, Bäckerhefe und Brot zu erhöhen. Laut der wissenschaftlichen Bewertung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) können UV-behandelte Lebensmittel bedenkenlos verzehrt werden. Säuglinge unter einem Jahr sollten jedoch darauf verzichten. Zudem sieht die EFSA kein Risiko einer Überdosierung von Vitamin D, wenn die gesetzlich festgelegten Höchstgehalte von den Herstellern eingehalten werden.

Darauf müssen wir alle uns natürlich verlassen können, weshalb ich Kontrollen für unerlässlich halte. Nun wünsche ich den Fußballfans unter Ihnen weiterhin viel Spaß bei den Spielen. Schauen Sie diese am besten draußen, wenn das Wetter mitspielt, und erhöhen Sie somit gleich ganz nebenbei Ihren Vitamin-D-Spiegel auf natürliche Weise. Denn seien wir ehrlich, Vitamin-D-Pilze taugen zur EM einfach nicht so recht als Knabberei nebenbei.

