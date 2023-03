Messerattacke am Oranienplatz Mann in Berlin-Kreuzberg von Unbekanntem angegriffen

In der Nacht zu Sonntag hat ein unbekannter Tatverdächtiger in Berlin-Kreuzberg einen 38-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt. Wie die Polizei Berlin mitteilte, soll der 38-Jährige gegen 3 Uhr über den Oranienplatz gelaufen sein. Der Tatverdächtige, der noch nicht identifiziert werden konnte, habe ihn dann angerempelt.

Die beiden Männer seien stehen geblieben. Dann habe der Unbekannte dem 38-Jährigen mehrmals gegen den Oberkörper geschlagen und mit einem Messer zugestochen. Der Angegriffene habe um Hilfe gerufen. Daraufhin soll der Tatverdächtige geflohen sein. Der 38-Jährige blieb mit mehreren Stich- und Schnittverletzungen am Oberkörper zurück und rief Feuerwehr und Polizei. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)

