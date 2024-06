Messerattacke an Berliner Schule Streit unter Jugendlichen in Lichtenberg eskaliert

Bei einer Messerattacke an einer Schule in Berlin-Lichtenberg ist ein Schüler am Dienstagmorgen verletzt worden. Die Tat ereignete sich auf dem Grünen Campus Malchow an der Doberaner Straße 53 im Ortsteil Neu-Hohenschönhausen. Die Polizei bestätigte den Vorfall, wollte sich aber zunächst nicht näher dazu äußern.

Bezirke-Newsletter: Lichtenberg Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Gegen 8 Uhr gerieten zwei Jugendliche in einen verbalen Streit, schließlich sollen beide gewaltsam aufeinander losgegangen sein. Einer der Beteiligten soll dann nach Tagesspiegel-Informationen ein Messer gezogen haben und seinem Kontrahenten in Richtung Kopf gestochen und verletzt haben.

Polizei und Feuerwehr rückten mit einem Großaufgebot zur Schule an. Der mutmaßliche Tatverdächtige ist festgenommen worden. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.