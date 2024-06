Messerattacke in Berlin-Kreuzberg Unbekannter bedroht 19-Jährigen und sticht auf ihn ein

In Berlin-Kreuzberg hat es in der Nacht zu Mittwoch einen Messerangriff auf einen 19-Jährigen gegeben. Der junge Erwachsene erlitt Stichverletzungen. Darüber berichteten verschiedene Medien. Die Polizei bestätigt dem Tagesspiegel den Vorfall.

Demnach habe sich der 19-Jährige gegen kurz nach 1 Uhr in der Grünanlage am Anhalter Bahnhof in der Nähe der Möckernstraße aufgehalten, als er von einer unbekannten Person mit einem Messer bedroht wurde. Der Unbekannte forderte ihn auf, seine Wertgegenstände herauszugeben, habe dem 19-Jährigen aber „keine Reaktionsmöglichkeit gegeben“, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Er habe mehrmals auf den 19-Jährigen eingestochen. Anschließend sei der Täter ohne Tatbeute in Richtung der Brücke am Landwehrkanal geflüchtet. Der 19-Jährige erlitt Stichverletzungen am Rücken und Oberkörper und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort soll er einen Tag verbleiben, es besteht keine Lebensgefahr. (Tsp)