Messerattacke in Berlin-Marzahn Wildpinkler sticht 16-Jährigen mehrfach in den Rücken

Ein 16-Jähriger ist am Dienstagnachmittag in einem Park in Berlin-Marzahn von einem jungen Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Schüler gegen 15 Uhr auf dem Weg zu einer Schule am Parsteiner Ring. Als er den Park am Stadtplatz am Glambecker Ring durchquerte, soll er an einem jungen Mann vorbeigegangen sein, der am Gebüsch uriniert haben soll.

Dieser soll ihn anschließend verfolgt, mit der Faust ins Gesicht geschlagen sowie mit einem Messer mehrfach in den Rücken gestochen haben. Als der Angreifer mit in Kürze eintreffender Verstärkung gedroht haben soll, flüchtete der 16-Jährige laut Polizeiangaben in die Schule.

Rettungskräfte brachten den Jugendlichen mit Stichverletzungen am Rücken und einer leichten Kopfverletzung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Durch Zeugenaussagen konnte eine 19 Jahre alte Person als tatverdächtig ausgemacht werden, berichtete die Polizei. Die weiteren Ermittlungen laufen. (Tsp)