Mieterstadt Berlin Wenn die Betriebskostenabrechnung Probleme macht

News aus der Mieterstadt Berlin, diesmal tief im Westen: Der „Alternative Mieter- und Verbraucherschutzbund“ um Marcel Eupen schließt 2023 eine Servicestelle in Berlin-Spandau und öffnet eine andere. „Der AMV wird seine Beratungen wieder am Falkenhagener Feld aufnehmen. Ein Grund ist die Bedarfsanalyse. Dafür wird der Standort in Kladow aufgegeben.“ Das teilte Sozialstadtrat Gregor Kempert, SPD, jetzt auf eine Anfrage von Lars Leschewitz, Linke, im Rathaus mit. Was der AMV so macht? Fast die Hälfte der 1900 Bürgerinnen und Bürger bat wegen der Betriebskostenabrechnung um Hilfe, in anderen Fällen ging es u.a. Mietminderungen. Darüber berichtet der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel in seiner aktuellen Ausgabe.

Besonders groß war der Bedarf in Staaken, Heerstraße Nord (460 Beratungen), sowie in Siemensstadt (260 Beratungen) und Wilhelmstadt (390 Beratungen).

„Im unterschiedlichen Beratungsbedarf in den einzelnen Kiezen spiegelt sich das soziale Gefüge des jeweiligen Viertels wider. In einem Viertel, das als sozialer Brennpunkt einzustufen ist, herrscht ein höherer Beratungsbedarf als in Kiezen, in denen der soziale Druck weitaus niedriger ist“, so Eupen. Im Berliner Ortsteil Kladow etwa gab es laut AMV 17 Beratungen. Infos: mieter-verbraucherschutz.berlin

In Kladow ist künftig der konkurrierende „SMV“ („Spandauer Mieterverein für Verbraucherschutz“) um Heinz Troschitz tätig.

