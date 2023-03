Minigolf in Berlin-Neukölln Saisoneröffnung und neues Programm

Minigolf hat seinen Ursprung im Italien der 50er. Der Freizeitspaß galt von Anfang an als augenzwinkernde Antwort auf das vornehme Golfen, das nur gewissen Gesellschaftsschichten vorbehalten ist. Minigolfen sollte für alle da sein: Kinder, Erwachsene und Familien, Menschen mit wenig Geld. Die Aktivität war von Anfang an beliebt und verbreitete sich weltweit.

Aus dieser frühen Phase des Minigolfens ist auch der Platz am Hertzbergplatz. Die dortige Anlage direkt an der Sonnenallee wurde von den jetzigen Betreiber:innen entstaubt, ohne, dass der Retrocharme dabei flöten ging. Wer hier schon mal in der stilechten Hollywoodschaukel Platz nahm, versteht den Reiz der Anlage.

Zudem bemüht man sich hier um ein spannendes Programm, dass über die gesamte Saison überrascht. Man kann gemütlich in dem schönen Biergarten verweilen oder Lesungen, Feiern oder Flohmärkten auf dem Minigolfplatz beiwohnen. Minigolf kann man natürlich auch spielen.

Aktuell ist der Minigolfplatz wochentags ab 14 Uhr geöffnet. Am Wochenende geht es schon um 11 Uhr los. Die Saison geht bis Oktober. Alle, die sich für das Programm der nächsten Monate interessieren, sollten regelmäßig auf der Website des Minigolfplatzes www.hertzberg-golf.de vorbeischauen.

