In der JVA Tegel ist es in der Nacht zu Montag zu einem Ausbruchsversuch gekommen. Ein 52-jähriger Insasse habe die Gitterstäbe seiner Zelle aufgeschweißt und sich an der Fassade der Anstalt hinabgeseilt, sagte ein Justizsprecher.

„Heute Morgen um halb fünf Uhr haben unsere Beamten den Mann von der Fassade geholt. Er hat sich aus dem dritten Stock abgeseilt, nachdem er die Gitter aufschweißen konnte“, ergänzte der Sprecher. Der RBB hatte zuerst darüber berichtet.

Nun werde ermittelt, wie er an die Gerätschaften kam, um die Stäbe zu öffnen. „Selbst hätte er sich unentdeckt abseilen können, wäre ihm die Flucht nicht gelungen, weil wir dort mehrere Sicherheitsanlagen haben“, so der Justizsprecher. Die Anstalt verfüge über einen Doppelzaun, eine Mauer und Stacheldraht.

Der 52-Jährige verbüßt in Tegel seit Oktober 2016 eine lebenslange Haftstrafe. Nach dem Ausbruchsversuch wird er zumindest den heutigen Tag in einem besonders gesicherten Haftraum verbringen. Diese Räume dienen dazu auszuschließen, dass Insassen sich selbst oder andere gefährden. „Der Justizsenator dankt den Beamten für ihren Einsatz“, teilte der Justizsprecher mit.

Erst Anfang Juli war ein Insasse der JVA Tegel getürmt: Der Serienvergewaltiger Christian B. kehrte von einem Ausgang aus der Sicherungsverwahrung nicht zurück. Er wurde nach knapp zehn Tagen von Fahndern in Charlottenburg festgenommen.