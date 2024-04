Mit 3,2 Promille am Steuer : Zeuge zersticht Autoreifen und hindert Betrunkene in Berlin-Kaulsdorf an Weiterfahrt

Zwei Betrunkene waren am Sonntag mit dem Auto in Berlin-Kaulsdorf unterwegs. Um sie an der Weiterfahrt zu hindern, greift ein Zeuge zu einer drastischen Maßnahme.